Thomas Krol sprint met een liesblessure naar het brons op NK

Thomas Krol is derde geworden op het NK sprint in Heerenveen. En dat mag eigenlijk een wonder heten, want de 25-jarige Deventer schaatser raakte gisteren na zijn tweede 500 meter geblesseerd aan zijn lies.

Toch besloot Krol de afsluitende duizend meter te rijden. Die hij ook nog eens won in 1.08,99 minuten. ,,Niet eens een slechte tijd, maar als ik fit was geweest had ik echt nog harder gereden.’’ En waarschijnlijk Hein Otterspeer van de tweede plek in het algemeen klassement kunnen stoten. Het verschil met de sprinter van LottoNL Jumbo was maar drie tienden van een seconde. ,,Die had ik kunnen pakken, denk ik. Nee, dat weet ik wel zeker.’’ Daar zat dan de teleurstelling voor Krol, die desondanks met een tevreden gevoel terugkijkt op het NK sprint. ,,Vooraf ging ik er niet vanuit dat ik me zou kunnen mengen in de strijd om het podium. Daar is mijn 500 meter normaal gesproken niet goed genoeg voor. Maar ook mijn 500 meters gingen eigenlijk heel goed.’’

Het noodlot leek zondag tijdens zijn tweede 500 meter toe te slaan toen hij bij de start iets voelde knappen in zijn linkerlies. ,,Ik schrok enorm, moest eigenlijk meteen aan Kai denken.’’ Kai Verbij liep tijdens de 500 meter op het Olympisch kwalificatietoernooi eind december een liesblessure op en vecht nu om op tijd fit te zijn voor de Olympische Spelen. ,,Maar Kai reed toen ook door, dus ben ik ook doorgegaan. Ik reed zowaar een persoonlijke record in 35,36 seconden. Daarna ben ik met de fysiotherapeut aan de slag gegaan. Moesten we beslissen of ik de duizend nog zou rijden. Ik wilde graag. Met zwachtels en compressieverbanden om mijn been heb ik hem toch gereden. En gewonnen. Maar het had sneller gekund. Ik moest oppassen bij de start, dat scheelt toch een paar procent.’’

Natuurlijk ontbraken Verbij en nog niet helemaal fitte Ronald Mulder dit weekend. Zo leek er niet meer dan prestige op het spel te staan, maar de eerste plaats op het NK was wel goed voor een ticket voor het WK sprint, begin maart in het Chinese ChangChun. ,,Niet voor mij helaas, ik richt me nu op de World Cupfinale in maart in Minsk. Eerst maar eens herstellen. Het voelt nog niet goed, ben bang dat er wel een scheurtje in mijn lies zit. Misschien dat we komende week een mri-scan laten maken. Nou ja, even rustig aan doen dus. Ik hoef niet naar de Spelen, dus heb ik de tijd.’’