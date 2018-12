Thomas Krol uit Deventer pakt ook WK-ticket op 1000 meter én gaat naar EK sprint

Thomas Krol heeft ook zijn ticket op de 1000 meter binnen voor het WK afstanden in Inzell. De Deventer schaatser pakte zondag de zilveren medaille op het NK afstanden in Heerenveen. Sterker nog, Krol plaatste zich door zijn imposante 1000 meter ook nog eens voor het EK sprint in Collalbo.

Krol pakte zaterdag al een startbewijs voor de 1500 meter door derde te worden op het NK, maar kwam zondag nog sterker voor de dag. In de eennalaatste rit zette hij een enorm scherpe tijd neer van 1.08,26 en versloeg in een rechtstreeks duel Kai Verbij. Alleen Kjeld Nuis kon in de laatste rit nog tippen aan de tijd van Krol en won de nationale titel in 1.08,16.

De tijd van Krol was genoeg om in combinatie met zijn 500 meter van vrijdag - waar hij zevende werd in een nieuw persoonlijk record van 35,15 seconden - een deelnamebewijs voor de EK sprint in Collalbo te bemachtigen. Daar gaat Krol samen met ploeggenoot Kjeld Nuis en Kai Verbij naar toe.

Mulder, Mulder, Smeekens