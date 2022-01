Thomas Krol verlengt contract bij Jumbo-Visma: ‘Jac Orie de reden dat ik naar wereldtop ben gegroeid’

Krol is momenteel in voorbereiding op de Winterspelen van Beijing. ,,Ik ben superblij dat ik nog twee jaar deel mag uitmaken van dit dreamteam”, zegt hij. ,,Jac is de reden geweest dat ik naar de top van de wereld ben gegroeid. Ik zie deze ploeg daarom als de enige juiste plek om me de komende jaren verder te ontwikkelen.”



Krol maakt al vier seizoenen deel uit van Team Jumbo-Visma. ,,We hebben op dit moment de snelste sprintploeg ter wereld. We rijden allemaal 34'ers op de 500 meter en minimaal 1.08 op de 1000 meter. Er is geen enkel team dat ons niveau kan evenaren”, zegt de tweevoudig wereldkampioen op de 1500 meter. “We halen het beste in elkaar naar boven en hebben daarnaast ontzettend veel lol met elkaar. Ik hoop dat dit team bij elkaar blijft.”