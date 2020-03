Thomas Krol ziet zege, eindklassement en baanrecord 1500 meter weggekaapt worden door Nuis

Met een gezicht dat op onweer stond, liep Thomas Krol door de catacomben van Thialf. De 27-jarige schaatser uit Deventer had net de tweede plaats bemachtigd op de 1500 meter tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen, maar vond juist dat hij de eerste plaats had verloren.

Want weer was land- en ploeggenoot Kjeld Nuis een fractie sneller dan Krol, en weer ging Nuis er met de eerste prijs vandoor. In een baanrecord van 1.43,06 minuten, waar het oude record van Denis Joeskov op 1.43,36 stond. Ook Krol ging onder de tijd van de Rus door die hij al in 2015 neerzette. ,,Tja, dat stond wel op mijn lijstje eerlijk gezegd", reageerde Krol, die zaterdag nog wel de 1000 meter en het eindklassement won.

,,Ik wil al heel lang onder die tijd van Joeskov en wist dat het kon. Zeker nu de omstandigheden zo goed zijn. Bovendien wilde ik winnen, want hoewel ik vierde stond kon dat nog steeds. Ning en Joeskov rijden geen deuk in een pakje boter dit weekend.”

Quote Ik had niet gedacht dat Kjeld er nog bij zou komen. Jammer, want ik had echt het gevoel dat ik op dit moment beter was Thomas Krol, Schaatser

Er was er één beter

,,Maar er was er één beter", moest Krol toegeven, verwijzend naar wat de schaatsers zelf al El Classico noemen. De onderlinge strijd, de rechtstreekse duels tussen Krol en Nuis. Krol erkende zijn meerdere in de wereldkampioen: ,,Soms heb ik bij een race wel dat er meer in had gezeten, maar nu niet. Ik reed een hele sterke race, begon erg goed en snel. Ik had niet gedacht dat Kjeld er nog bij zou komen. Jammer, want ik had echt het gevoel dat ik op dit moment beter was.”

Nuis deed dat wel en ging er met het baanrecord, de 1500-meterzege en het eindklassement vandoor.

Volledig scherm Thomas Krol na zijn winnende 1000 meter dit weekend, op de achtergrond Kai Verbij.

Zaterdag was er niemand beter op de 1000 meter. Nadat Krol het rechtstreekse duel met Kai Verbij won en de enige was die onder de 1.08 dook met 1.07,85 minuten was het eindklassement op de 1000 meter voor de Deventenaar. ,,Dat is wel lekker, hoor. Dit is een echte prijs en die stond al een tijdje op mijn verlanglijstje.”

Vakantie

Nu zit het seizoen er op, verzucht Krol. ,,Al had ik nu het liefst de schaatsen alweer aangetrokken om revanche te nemen. Maar het het is over, ik kan terugkijken op een heel geslaagd seizoen met veel prijzen. Even ging het wat minder, zo van half januari tot het WK afstanden. Technisch haperde ik, vooral in de bochten. Jammer, al weet ik niet precies waar het aan ligt. Nu ging het weer veel beter. Nou ja, deze zomer zal ik met Jac (trainer Jac Orie, red.) gaan bekijken wat we kunnen verbeteren om nog beter voor de dag te komen.”