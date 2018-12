Thomas lijkt Giro-deelname uit te sluiten

Anderhalve maand geleden had Thomas zelf de deur richting Giro-deelname open gezet, maar daar lijkt hij nu weer op terug te komen. ,, Ik voel dat ik nog een rekening heb openstaan in de Giro (bij zijn laatste deelname in 2017 moest hij opgeven na een val)‘’, liet hij weten bij de BBC. ,,Maar volgend jaar is misschien niet het juiste moment. Het zou jammer zijn mocht ik in de Tour, als titelverdediger, niet over mijn beste vorm beschikken. Ik neig dan ook naar de Tour.”