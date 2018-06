Thomas nieuwe leider in Dauphiné, Martin wint vijfde etappe

Hij twijfelde. In februari liep het niet, in maart was het niet veel soeps, in april was hij niet zo goed als hij had gewild en in mei moest hij het vooral doen met trainingsritjes. Voor Dan Martin was het seizoen 2018 tot een week geleden bepaald niet om naar huis te schrijven. Was hij eindelijk een keer de uitgesproken kopman bij een ploeg (UAE – met een sjeik uit de Emiraten als eigenaar), deden zijn benen niet wat zijn hoofd wilde.



Maar deze week is het anders. Martin – in het verleden al winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije, maar misschien nog wel vaker in kansrijke posities geklopt door pech – heeft in juni eindelijk zijn goede benen gevonden. Gisteren viel hij al aan – en werd hij tweede. En vandaag doet hij het opnieuw: aanvallen. Het is zijn stijl, hij doet het overal. Vaak wordt hij er tweede of derde mee, maar op de klim naar Valmorel haalt niemand hem meer in – al komt Sky-kopman Geraint Thomas in de laatste kilometer nog dichtbij. Martin, na afloop: ,,Het is een moeilijk jaar. Voor mij en voor het team. Maar het gaat hier in de Dauphiné eindelijk weer zoals ik wil. Ik heb het vandaag maar geprobeerd, in de hoop dat ze me lieten gaan. Ik was verrast dat het gebeurde, maar ik ben hier heel blij mee. Ik ben heel vaak tweede geworden; zo vaak win ik niet.”



In het klassement neemt Geraint Thomas de gele leiderstrui over van zijn Sky-ploegmaat Gianni Moscon. Beste Nederlander: Lotto-Jumbo-klimmer Antwan Tolhoek, die dag na dag verder naar voren schuift en in Valmorel als tiende over de streep komt.