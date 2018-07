Thomas wint voor Dumoulin op Nederlandse Alp, Kruijswijk smaakmaker

Door Arjan Schouten



Nederlands wielersucces, wat hing het lang in de lucht in de laatste Alpenrit. Van het prille begin tot in de laatste meters. Heel lang leek Steven Kruijswijk een bizarre solo af te gaan maken, maar hij strandde op Alpe d'Huez met nog 3.5 te gaan. Daarna kreeg Tom Dumoulin nog de kans om de Oranje Alp een negende Nederlandse zege te geven, maar in het slotsprintje bleek geletruidrager Geraint Thomas veel te snel voor de Limburger van Sunweb die nog tweede werd.



Gekkenwerk leek het, waar Steven Kruijswijk aan was begonnen in de derde Alpenrit. Heel de dag in de aanval met een flinke groep vrijbuiters, als nummer zes van het klassement. Maar het ging hem duidelijk nog niet hard genoeg. Groots waren zijn plannen, dus stoof hij er met nog 72 kilometer te gaan maar alleen vandoor. Solo over de Croix de Fer, virtueel in het geel. Als een steen naar beneden, door het dal naar Bourg d'Oisans, waar hij aan de voet van Alpe d'Huez nog zo'n vier minuten van zijn voorsprong overhield op een elitegroepje met geletruidrager Geraint Thomas, Chris Froome, Tom Dumoulin en alle andere favorieten.



Stoïcijns bleef hij de voor alle Nederlandse wielerfans bekende bochten een voor een aftellen, maar natuurlijk liep zijn voorsprong snel terug op de loodzware laatste hindernis van de dag. In Bocht 7 zagen duizenden Nederlanders Kruijswijk nog met een kleine twee minuten voorsprong de laatste zes kilometer aanvangen. Maar na prikkels van Mikel Landa en Romain Bardet kreeg Chris Froome hem op 3.5 kilometer van het einde als eerste te pakken, met in zijn spoor Bardet, Thomas, Mikel Landa en Dumoulin. Wat restte voor Kruijswijk was de prijs van de strijdlust, waardoor hij toch nog op het podium klimmen mocht.



Op twee kilometer van de streep was het Dumoulin die nog eens probeerde de Nederlandse wielerhoogmis een volmaakt einde te geven, maar zijn poging werd snel gecounterd. Een heerlijke rit eindigde zo boven op Alpe d'Huez in een sprintje met vijf, waarin Thomas in zijn gele trui duidelijk de rapste was, net voor Dumoulin, die nog tweede werd.