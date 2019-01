Thorsby naar Sampdoria, Monaco wil Batshuayi

AS Monaco gaat de transfermarkt op om uit de degradatiezorgen te komen. De Franse kampioen van 2017 staat nu in de Ligue 1 op de voorlaatste plaats, met slechts dertien punten uit achttien wedstrijden. Trainer Thierry Henry acht versterking van zijn selectie noodzakelijk om uit de gevarenzone te komen.



AS Monaco is al een tijdje bezig om Cesc Fàbregas los te weken bij Chelsea. De Spaanse middenvelder speelde eerder jarenlang samen met Henry bij Arsenal. De club uit het prinsdom wil zich ook versterken met de Belgische spits Michy Batshuayi en middenvelder William Vainqueur.



Over Vainqueur heeft Monaco al een akkoord bereikt met de Turkse club Antalyaspor. Het is de bedoeling dat de 30-jarige middenvelder het seizoen op huurbasis afmaakt in Monaco. Batshuayi (25) is door Chelsea uitgeleend aan Valencia, maar de Belg wist in Spaanse dienst pas één keer te scoren. Valencia wil daarom weer af van de spits die eerder bij Olympique Marseille en Borussia Dortmund wel een garantie voor doelpunten was.