Thuisfavoriete Barty treft Yastremska in finale

Voor Barty is het een mooie opsteker, want vorige week verslikte ze zich in de tweede ronde van het toernooi in Brisbane in kwalificatiespeelster Jennifer Brady. In Adelaide heeft de Australische daags voor de start van de Australian Open weer alles op een rijtje. In de vorige rondes rekende ze af met Anastasia Pavlyuchenkova en Marketa Vondrousova.



In de finale treft Barty verrassend Yastremska, die Aryna Sabalenka in twee sets versloeg. Sabalenka zorgde donderdag nog voor een verrassing door de als tweede geplaatste Simona Halep kansloos te laten in de eerste editie van het toernooi.



Barty deelt samen met Serena Williams de favorietenrol voor de Australian Open. Haar beste prestatie zette de winnaar van Roland Garros 2019 vorig jaar neer: ze haalde de kwartfinales.