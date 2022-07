Thuispubliek scandeert ‘USA’ na 100 meter-zege Fred Kerley en clean sweep voor Amerika

Het thuispubliek vond het prachtig en begon te scanderen. Kerley klopte een ronde lang op zijn borst en riep daarna in een microfoon: ,,We zeiden dat we dit zouden doen en we hebben het gedaan. USA baby!” De 27-jarige Kerley won de finale die beslist werd met nipte verschillen in 9,86. Landgenoten Bracy en Bromell eindigden in 9,88 als tweede en derde. De Jamaicaan Oblique Seville was op gepaste afstand ‘best of the rest’.