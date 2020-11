Thuisquarantaine, keeloperatie, nee de voorbereiding van Zwolse schaatssprinter Ronald Mulder op het NK kon beter.... ‘Ik ben een outsider’

Hij kijkt al weken naar het NK uit, want de eerste weken van dit al heel gekke schaatsseizoen verliepen op zijn minst gezegd niet zoals Mulder voor ogen had in de zomer. Bij het trainingskamp in Inzell begin oktober bleek teamgenoot Kjeld Nuis positief getest op corona, waardoor alle andere leden van de ploeg terug naar Nederland gingen om daar vervolgens per drietal in quarantaine te moeten op een vakantiepark.