Tiafoe pakt in Florida eerste ATP-titel

Tiafoe is de nummer 91 van de wereldranglijst. In de 28-jarige Gojowczyk trof hij een speler die 64e staat en over veel meer ervaring beschikt. Daar was in de eerste set weinig van te merken. Tiafoe liep uit naar 5-0 en pakte de eerste set met 6-1. In de tweede set had de jonge Amerikaan een break meer dan de Duitser en serveerde hij op 5-4 de partij uit.