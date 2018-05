Tickets CL-finale voor 28.000 euro aangeboden

De duurste kaartjes die via ticketbureau Stubhub te koop zijn kosten liefst 28.012 euro. Maar dan heb je wel een VIP-kaartje. De goedkoopste tickets moeten 525 euro opleveren, maar dan zit je wel in het Real Madrid-vak.



Liverpool verkocht eerder alle toegewezen kaartjes (16.626). De goedkoopste gingen voor 70 euro over de toonbank, de duurste waren 450 euro. Real Madrid kreeg ook 16.626 tickets. 23.000 plekken gaan naar commerciële relaties van de Europese voetbalbond UEFA. Via de site van de UEFA konden 6.700 kaartjes worden gekocht. De kopers verkopen die dan soms weer door op sites als Stubhub.



,,Het is een belachelijk situatie. Heel veel mensen die geen fan zijn van Liverpool of Real bemachtigen kaartjes en zien het alleen als een manier om geld te verdienen’’, zei Liverpool-fan Neil Atkinson tegen de BBC.