Tien plekken gridstraf voor Hülkenberg na crash

Strootman tekent voor vijf jaar bij Olympique Marseille

18:59 Kevin Strootman verruilt AS Roma voor Olympique Marseille. De 28-jarige middenvelder vliegt morgen van Rome naar Zuid-Frankrijk voor zijn medische keurig. Iets later op de dag tekent Strootman een contract voor vijf jaar bij de Franse topclub, afgelopen seizoen verliezend finalist in de Europa League.