Tierende Arsenal-fan verwoordt boosheid van velen om Super League

Het onzalige plan van Arsenal om mee te doen aan de Super League schoot bij veel fans in het verkeerde keelgat. En al helemaal bij George Watts, die diehard-fan van de Londense voetbalclub is. Hij postte een hartstochtelijke tirade op TikTok, gefilmd in zijn auto, waarin hij de eigenaren van de twaalf betrokken clubs de gevangenis toewenste. ,,Verwerpelijk’', tiert Watts in de video. ,,Deze eigenaren weten niets van voetbal in dit land. Honderden jaren van derby’s, veldslagen, grote wedstrijden, al dat geklets, zullen weg zijn!”

Ontslagen

,,We hebben 55 medewerkers ontslagen terwijl Kronke (de eigenaar van Arsenal, red.) en zijn team aan het bellen zijn en praten over miljarden ponden, het is een schande! We praten over de Super League, terwijl we nog niet eens de competitie in eigen land kunnen winnen. Voetbal is niets zonder de supporters!’'