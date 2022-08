Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) breekt nekwervel bij aanrijding met auto: ‘Ik was nooit in levensgevaar’

Tiesj Benoot (28) is gisteren tijdens een training in Livigno zwaar ten val gekomen, mogelijk als gevolg van een aanrijding door een auto. De Belg van Jumbo-Visma liep een breukje in een nekwervel op, maar verkeert niet in levensgevaar. De rest van zijn seizoen, en dus ook het WK, valt op deze manier helemaal in het water.

Zaterdag ging Benoot in België nog trainen met ploegmaat Wout van Aert. Daarna trok hij naar Livigno om met een hoogtestage het tweede deel van het seizoen voor te bereiden, zonder ploegmakkers of andere collega-renners, enkel in het gezelschap van vriendin Fien en dochter Roos. Daar ging het mis.

Benoot kwam volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws in een afdaling zwaar ten val bij een botsing met auto. De chauffeur reed bij het verlaten van een parkeerplaats zomaar de weg op. De Gentenaar liep bij het ongeluk een breukje in zijn nek op, maar er werden geen vitale organen geraakt. Benoot verkeert dan ook niet in levensgevaar.

“Ik wil iedereen laten weten dat ik oké ben”, stelt Benoot op Instagram. ,,Gisteren was ik betrokken bij een ongeval in de Italiaanse Alpen. Ik ben nu in het ziekenhuis, waar ik herstel van de val en goede medische zorg krijg. Ondanks de situatie - onderzoek wees uit dat ik een kleine fractuur in de nek heb - was ik nooit in levensgevaar. Bedankt iedereen voor alle berichten. In de komende weken zal ik me volop focussen op mijn herstel.”

Seizoen voorbij

Op deze manier ziet Benoot zijn seizoen vroegtijdig ten einde komen. Op zijn programma stonden oorspronkelijk nog de Bemer Classics in Hamburg, de Ronde van Duitsland en de Canadese koersen. Dat alles in functie van het WK in Australië, waarvoor hij ploegmaat Van Aert naar de wereldtitel zou moeten helpen.

Benoot was bezig aan een ijzersterk debuutjaar bij Jumbo-Visma. In het voorjaar was hij van de partij toen Van Aert de Omloop het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic op zijn naam schreef, terwijl hij zelf tweede werd in Dwars door Vlaanderen. Vorige maand was Benoot een luxeknecht bij de Tour-zege van Jonas Vingegaard.

Wellens naar UAE, Jungels tekent bij Bora

Tim Wellens verruilt na dit seizoen Lotto Soudal voor UAE Team Emirates. Bij de ploeg van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar heeft de Belg een contract voor twee seizoenen getekend. De 31-jarige renner won in zijn carrière onder meer etappes in de Giro d’Italia en de Vuelta.

,,Na tien fantastische jaren bij mijn oude ploeg, heb ik besloten dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging”, zei Wellens. ,,Ik heb het gevoel dat ik bij een echt wereldteam terechtkom met een heel professionele structuur en veel ambitie.”

Ook werd bekend dat Bob Jungels vanaf volgend jaar rijdt voor Bora-hansgrohe. De winnaar van een bergrit in de afgelopen Tour de France heeft bij de Duitse ploeg een contract voor meerdere seizoenen getekend. De 29-jarige Luxemburger komt over van AG2R-Citroën.

Yves Lampaert mist EK

Yves Lampaert gaat niet van start op de Europese kampioenschappen wielrennen in München. De winnaar van de openingstijdrit in de Tour de France werd aan het einde van die ronde ziek en is daar niet voldoende van hersteld, aldus de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout. De 31-jarige Lampaert, van de ploeg Quick-Step - Alpha Vinyl, zou meedoen aan zowel de wegrit als de tijdrit.