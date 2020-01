Tijd begint te dringen voor Cavani en Atlético, Kortsmit duikt op bij FC Utrecht

Nog een week en dan sluit de winterse transfermarkt. Wie nog gaten moet dichten in de defensie of een goaltjesdief zoekt, moet stilaan haast maken. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Atlético en Cavani willen elkaar, maar PSG zit dwars

De tijd begint een beetje te dringen voor Edison Cavani, die deze transferwindow (open tot 31 januari) zijn zinnen heeft gezet op een vertrek bij Paris Saint-Germain. Diego Simeone, trainer van Atlético Madrid, wil de Uruguayaan koste wat kost naar Madrid halen, maar de clubleiding heeft niet meer dan 10 miljoen euro over voor de blessuregevoelige spits (32). PSG wil meer en komt bij een bod van 10 miljoen niet aan tafel zitten, meldt Marca. Het contract van Cavani loopt in de zomer af en hij zou zelf een avontuur bij de nummer 3 van Spanje wel zien zitten. Manchester United hoeft het volgens bronnen in Frankrijk en Engeland niet te proberen bij Cavani, die een transfer naar de dolende Engelse topclub niet zou overwegen.

Volledig scherm Edinson Cavani (m) op de bank bij PSG. © AFP

Roy Kortsmit houdt conditie op peil bij FC Utrecht

Roy Kortsmit houdt zijn conditie op peil bij FC Utrecht. De 27-jarige doelman, die afgelopen zomer transfervrij vertrok bij Sparta, doet dat in principe tot het einde van de maand. De ervaren keeper is nog op zoek naar een nieuwe werkgever in binnen- of buitenland.

Volledig scherm Roy Kortsmit. © BSR Agency

Olmo naar Bundesliga

Het is officieel: Dani Olmo verruilt Dinamo Zagreb voor RB Leipzig. De Spaanse spelmaker komt uit de jeugd van Barcelona en stond deze winter ook op het verlanglijstje van clubs als AC Milan en Chelsea, maar het wordt dus de hoogvlieger uit de Bundesliga.

Droomtransfer voor Pablo Marí

In het seizoen 2017/18 was hij nog aanvoerder van NAC Breda, maar nu lijkt hij op weg naar Arsenal. Meerdere Engelse media melden dat Pablo Marí de nieuwe verdediger van The Gunners wordt. Marí werd door NAC destijds gehuurd van Manchester City, later speelde hij ook nog voor Deportivo La Coruña en Flamengo. Van die laatste club lijkt hij nu op weg naar Londen.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

FC Groningen strikt Can