Tijd begint te dringen voor Deventer hordeloopster Eefje Boons

Boons heeft niet veel tijd meer om de tijd van 12,98 seconden te slechten. ,,Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat ik nog heb kunnen laten zien wat er wel inzit. Ik maakte een misstap bij mij start, ik zakte door mijn been en lag direct twee meter achter op de rest. Liep ik direct achter de feiten aan. Erg balen, want ik voel me momenteel heel goed en ik weet dat ik in vorm ben. Dus als ik de misstap niet had gehad, had ik bij de eerste horde naast de snelste lopers gezeten en met mijn sterke laatste deel van de race had ik dan snel kunnen lopen.”