Tijd voor antwoord van FC Utrecht, vindt Van den Brom

Duidelijk is dat Zrinjski op z’n Balkans de derde voorronde van de Europa League wil bereiken, weet ook Van den Brom. Gechargeerd betekent dat: achteroverleunen, gokken op de counter of een standaardsituatie en intimidatie binnen en buiten de lijnen. Alles om het veel betere FC Utrecht uit zijn ritme te krijgen. Normaliter is de ploeg uit de Domstad aan zijn stand verplicht om deze ronde te overleven, maar met een 1-1 naar de Balkan afreizen is áltijd gevaarlijk. Dat neemt niet weg dat Van den Brom vol vertrouwen is. ,,Ik zie vorige week als een gemiste kans met veel gemiste kansen. Het waren er dertien. Eens, dan hebben we het niet goed gedaan in de afwerking, maar we kregen wél dertien echt goede kansen om de score in ons voordeel te krijgen ondanks dat zij goed kunnen verdedigen. Dat is de opdracht naar vanavond toe: beter omgaan met kansen, geduldig én beducht zijn. Vandaag moet ons antwoord komen.”