Tijdlijn: de saga rondom Sky

Horrorbotsing Aangereden jurylid in stabiele toestand

2 maart Het jurylid dat vrijdag tijdens de WK baanwielrennen in Apeldoorn werd aangereden, ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. De internationale wielrenunie UCI liet in een korte verklaring weten dat de man daar ter observatie de nacht doorbrengt. Zijn situatie wordt zaterdag opnieuw geëvalueerd.