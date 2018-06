Tim Krul in beeld bij Barça bij vertrek Jasper Cillessen, kiest Real voor Hierro?

Hierro in beeld bij Real

Fernando Hierro is de volgende naam die wordt genoemd als opvolger van Zinedine Zidane bij Real Madrid. De oud-speler van de Koninklijke is op dit moment technisch directeur bij de Spaanse voetbalbond. Ook Guti en Míchel worden aan de baan gelinkt, zo meldt de Madrileense krant AS .

Vitesse heeft Oussama Darfalou binnen. De Arnhemse club is een vierjarig contract met de Algerijnse topschutter overeengekomen. De spits is transfervrij overgenomen. Darfalou (24) kwam afgelopen jaar uit voor USM Alger, een club uit Algiers. Hij werd met achttien doelpunten topscorer van de Algerijnse topcompetitie, de Ligue 1. De spits stond ook in de belangstelling van HSV (Duitsland) en Grasshopper Zürich (Zwitserland).

Er is een kinkje in de kabel in de overgang van Justin Kluivert naar AS Roma. Ajax heeft het bod van de Italiaanse topclub voor de aanvaller volgens De Telegraaf van de hand gewezen. AS Roma zou de Amsterdammers tien miljoen euro voor Kluivert jr. hebben geboden, een bod dat in de Johan Cruijff Arena als lachwekkend werd afgedaan. Kluivert staat nog tot 2019 onder contract bij Ajax, maar weigert zijn contract te verlengen.