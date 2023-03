Tim Merlier wint openingsetappe Parijs-Nice na massasprint

Voor de 30-jarige Merlier, overgekomen van Alpecin-Fenix, was het al zijn vierde overwinning van het seizoen na ritzeges in de Ronde van Oman en de UAE Tour. De Belgische kampioen roemde zijn nieuwe ploeggenoten die hem in de laatste kilometer hadden ‘gebracht’. Het was volgens Merlier een mooi einde van een hectische dag. ,,Het was een geweldige ‘lead-out’, nadat eerst Kasper (Asgreen, red.) me naar voren had gebracht. Het was een zware dag, zeker toen we na een klim op 20 kilometer voor de streep in de achtervolging moesten.”