Tim van Rijthoven één zege verwijderd van Roland Garros-primeur, alle Nederlandse vrouwen uitgeschakeld

Van Rijthoven, de nummer 202 van de wereld, neemt het in de derde en laatste ronde op tegen de Slowaak Norbert Gombos of de Fransman Gabriel Debru. Van Rijthoven kan in Parijs zorgen voor een persoonlijke primeur door voor het eerst het hoofdschema van het toernooi te halen.

Vrouwen minder succesvol

In de kwalificatie van het vrouwentoernooi strandde Lesley Pattinama-Kerkhove in de eerste ronde. De als 27e geplaatste Nederlandse moest in twee sets haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Christina Mchale. Het werd 6-3 6-2. Ook Arianne Hartono strandde in haar openingspartij. Zij verloor met 6-2 6-4 van de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto. Richèl Hogenkamp werd eveneens uitgeschakeld, door de Japanse Yuki Naito: 4-6 2-6.