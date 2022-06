Tim van Rijthoven geeft stunt passend vervolg en bereikt halve finales in Rosmalen, Medvedev ook door

Met videoTim van Rijthoven heeft zich op het grastennistoernooi van Rosmalen verzekerd van een plek in de halve finales. De nummer 205 van de wereld was met 7-6 (2) 6-4 te sterk voor de Fransman Hugo Gaston.

De 25-jarige Van Rijthoven gaf zo zijn verrassende zege van donderdag op de Amerikaan Taylor Fritz een passend vervolg. De nummer 4 van Nederland had voor deze editie van het toernooi in Brabant nog nooit een partij gewonnen op het hoogste niveau.

Van Rijthoven maakte het op zijn eerste wedstrijdpunt af met een forehand langs de lijn. De sterk serverende Nederlander won liefst 38 van de 40 gespeelde punten op zijn eerste opslag. Hij stond geen servicegame af en sloeg twaalf aces. Aan één break, halverwege de tweede set, had hij - na overtuigend de tiebreak van de eerste set gewonnen te hebben - voldoende voor de zege.

De wedstrijd van de enige overgebleven Nederlander in het enkelspel werd op Court 1 gespeeld, omdat vrijdag op het gecombineerde mannen- en vrouwentoernooi Daniil Medvedev en Félix Auger-Aliassime - de nummers 1 en 2 van het mannentoernooi - op het centercourt in actie komen.

Zaterdag neemt Van Rijthoven het bij de laatste vier op tegen Félix Auger-Aliassime. De als tweede geplaatste Canadees was bij de laatste acht de Rus Karen Chatsjanov met 7-6 (5) 6-4 de baas. Auger-Aliassime, de nummer 9 van de wereld, maakte in de eerste set een 5-3-achterstand ongedaan. Hij won vervolgens met moeite de tiebreak en had in de tweede set aan één break voldoende voor de zege.

Auger-Aliassime (21), begin dit jaar winnaar van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, kan de eerste tennisser sinds 1997 worden die zowel in Ahoy als in Rosmalen de titel pakt. 25 jaar geleden lukte dat Richard Krajicek.

Van Rijthoven, de verrassing van het toernooi, kan die bijzondere prestatie voorkomen. ,,We kennen elkaar nog uit onze juniorentijd. Hij is een zware tegenstander, een jongen met sterke groundstrokes en een goede forehand. Ik hoop hier zondag nog te zijn”, zei de Canadees over de nummer 4 van Nederland.

Medvedev met nodige moeite naar halve finale

Daniil Medvedev heeft zich met de nodige moeite bij de laatste vier geschaard op het grastoernooi van Rosmalen. De nummer twee van de wereld wist met 7-6 (8), 6-4 een stunt van Ilja Ivasjka uit Belarus te voorkomen.

In de eerste set, waarin beiden twee keer hun servicegame verloren, benutte Medvedev bij 9-8 in de tiebreak zijn derde setpunt. In de tweede set brak hij de mondiale nummer 48 bij 5-4 op love. Op het eerste wedstrijdpunt sloeg Ivasjka een backhand uit.

Medvedev hoopt in Rosmalen zijn eerste titel sinds de US Open van vorig jaar te pakken. De Rus was begin dit jaar finalist op de Australian Open en kende een minder gravelseizoen wegens een kleine rugoperatie.

Zaterdag neemt Medvedev het in de halve eindstrijd op tegen Adrian Mannarino uit Frankrijk, die in 2019 de laatste editie wist te winnen. De titelhouder, de mondiale nummer 70, knokte zich in drie sets langs de Amerikaan Brandon Nakashima.

Schuurs moet strijd staken

Demi Schuurs heeft in de halve eindstrijd van het vrouwendubbelspel op het grastennistoernooi van Rosmalen opgegeven. De nummer 15 van de wereld in het dubbelspel heeft een rugblessure opgelopen.

De 28-jarige Schuurs stond met haar partner Desirae Krawczyk uit de Verenigde Staten met 4-1 achter tegen Tamara Zidansek uit Slovenië en de Australische Ellen Perez.

Schuurs won het dubbelspeltoernooi in Rosmalen in 2018, samen met de Belgische Elise Mertens.

Bencic kan geen vuist maken

Olympisch tenniskampioene Belinda Bencic is in de kwartfinales van het grastoernooi van Rosmalen uitgeschakeld. De nummer 2 van de plaatsingslijst verloor met 6-4 6-2 van Veronika Koedermetova uit Rusland.

De als zesde geplaatste Koedermetova (25), die op het Autotron onder neutrale vlag meedoet, stond tegen Bencic geen enkele keer haar servicegame af. De mondiale nummer 24 had de zege na een uur en 27 minuten binnen. Bencic, de nummer 17 van de wereld, pakte vorig jaar goud op de Olympische Spelen van Tokio. De Zwitserse haalde in 2015 de finale in Rosmalen. Ze verloor toen van de Italiaanse Camila Giorgi.

Rus verliest op gravel Valencia

Voor tennisster Arantxa Rus zit het graveltoernooi van Valencia er in het enkelspel op. De 31-jarige Nederlandse moest het in de kwartfinales van het WTA 125-toernooi afleggen tegen de Zweedse Mirjam Björklund: 6-3, 6-7 (4), 2-6.

Björklund (23) is de nummer 134 van de wereld, Rus staat op plek 77. De Westlandse gaf het toernooi in Spanje op haar favoriete gravel de voorkeur boven het grastoernooi van deze week in Rosmalen. ,,Omdat er op Wimbledon toch geen punten te verdienen zijn, trek ik mijn gravelseizoen liever nog even door”, zei Rus vorige maand na haar uitschakeling in de eerste ronde van Roland Garros. Ze bereikte in Valencia zonder setverlies de kwartfinales, maar na winst van de eerste set ging het mis tegen Björklund.

Rus bereikte wel de finale van het dubbelspel. Met de Russin Alexandra Panova versloeg ze in de halve finales Anastasia Detiuc en Miriam Kolodziejova uit Tsjechië: 6-4, 5-7, 10-8.