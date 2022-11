Tim van Rijthoven loopt directe plaatsing Australian Open mis, Wesley Koolhof begint ATP Finals met dubbelzege

Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski zijn de ATP Finals begonnen met een overwinning. Koolhof en Skupski versloegen de Australiërs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis in Turijn via een matchtiebreak: 6-7 (3) 6-4 10-5. Kyrgios en Kokkinakis wonnen begin dit jaar in eigen land het dubbelspel op de Australian Open.

Koolhof (33) mag zich sinds kort de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel noemen. Hij won dit jaar met Skupski zeven ATP-titels. Ze zijn bij de seizoensfinale met de acht beste koppels van het jaar als eerste geplaatst.

Koolhof en Skupski nemen het verder op tegen het Kroatische duo Nikola Mektic/Mate Pavic en tegen het Amerikaans/Kroatische koppel Austin Krajicek/Ivan Dodig. Met Mektic won Koolhof twee jaar geleden de ATP Finals in Londen.

Volledig scherm Wesley Koolhof. © AFP

Van Rijthoven sluit seizoen af buiten mondiale top 100

Tim van Rijthoven sluit het tennisseizoen af buiten de mondiale top 100. De nummer 3 van Nederland werd op het challengertoernooi van Helsinki in de openingsronde uitgeschakeld. Van Rijthoven, die als derde geplaatst was in Finland, verloor met 7-6 (9) en 6-1 van de Belg Zizou Bergs.

Voor Van Rijthoven was het zijn laatste toernooi van 2022. Hij behoort volgende week wel tot de selectie van Oranje voor de Daviscup Finals. Nederland neemt het over ruim een week in de kwartfinales op tegen Australië.

De 25-jarige Van Rijthoven won dit jaar het grastoernooi van Rosmalen en stond daardoor deze zomer op de rand van de top 100, op plek 101. Hij begon deze week als de mondiale nummer 109 en hoopte in Helsinki voldoende punten bij elkaar te tennissen om de barrière nog te doorbreken. Een plek in de top 100 had directe plaatsing voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van 2023, betekend.

Roeblev verslaat Medvedev op ATP Finals

De Russische tennisser Andrej Roeblev heeft in de groepsfase van de ATP Finals zijn landgenoot Daniil Medvedev verslagen. Het werd in Turijn na ruim 2,5 uur spelen 6-7 (7), 6-3, 7-6 (7) voor de nummer 7 van de wereld.

In de eerste set kwam Roeblev op een 5-3-voorsprong, maar toch wist Medvedev er nog een tiebreak uit te slepen. Daarin kwam Medvedev opnieuw op achterstand en bij 6-2 had Roeblev vier setpunten. Medvedev vocht zich echter terug, werkte liefst zeven setpunten weg en won toch nog de set. In de tweede set liet Roeblev zijn landgenoot, die twee plekken hoger staat op de ranglijst, niet terugkomen.

De derde set ging gelijk op en daarin moest opnieuw een tiebreak de doorslag geven. Daarin was het op zijn vijfde matchpoint raak voor Roeblev, die het afmaakte met een driveforehand en uit blijdschap op de baan ging liggen. In de rode groep van de ATP Finals zitten verder nog de Serviër Novak Djokovic en de Griek Stefanos Tsitsipas. Die nemen het later maandag tegen elkaar op.

In de groene groep zitten de Spanjaard Rafael Nadal, de Noor Casper Ruud, de Canadees Félix Auger-Aliassime en Taylor Fritz uit de Verenigde Staten. Nadal verloor zondag zijn eerste groepswedstrijd van Fritz en Ruud versloeg Auger-Aliassime.

Volledig scherm Andrey Rublev wint van Daniil Medvedev. © AP