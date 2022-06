Tim van Rijthoven net als Tallon Griekspoor ook naar tweede ronde in Rosmalen

Van Rijthoven is de nummer 205 van de wereldranglijst. Hij kreeg een wildcard van de organisatie van het grastoernooi in Brabant. Tegen de 34-jarige Ebden was de Nederlander in twee tiebreaks de betere. Na geen breaks in de eerste set won Van Rijthoven de tiebreak met 7-4. In de tweede set wonnen beide spelers in het begin een keer elkaars opslagbeurt. Daarna moest een tiebreak opnieuw de beslissing brengen. Daarin sloeg Van Rijthoven op zijn tweede matchpoint toe.