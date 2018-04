Tim Wellens soleert naar winst in Brabantse Pijl

Door Sjors Tanis



Voor de start werd uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Goolaerts. Een emotionele minuut stilte werd gevolgd door de neutrale zone, waarin de ploeggenoten van de zondag na een hartstilstand in Parijs-Roubaix omgekomen Goolaerts van Veranda's Willems-Crelan zij aan zij op kop reden.



Direct uit de officiële start was de eerste aanvaller er eentje uit de ploeg van Goolaerts: Dries de Bondt wilde zijn omgekomen ploeggenoot eren en kwam terecht in een kopgroep van zeven renners, waar ook Elmar Reinders (Roompot) in zat.



De maximale voorsprong van bijna acht minuten was in no-time verdwenen toen Lotto-Soudal het tempo flink omhoog gooide. Tosh van der Sande reed eerst, samen met Jack Haig, naar de kopgroep, maar het bleek slechts stap één in het plan van de Belgische Lotto.



Jelle Vanendert zorgde voor een verdere splitsing in de finale, waarna Wellens op negen kilometer de beslissende aanval plaatste. Onder anderen Serge Pauwels en Enrico Gaspasrotto deden er alles aan om het gat te dichten, maar Wellens liet zien de vorm voor de heuvelklassiekers te pakken te hebben.



De 26-jarige Wellens kwam niet meer in de problemen en kwam na ruim 200 kilometer over 27 hellingen solo aan in Overijse. Hij volgt op de erelijst Sonny Colbrelli op, die achter Wellens naar plek twee sprintte.



Wellens' ploeggenoot Tiesj Benoot maakte het feest voor Lotto-Soudal compleet door derde te worden. Huub Duijn, lid van de zwaar getroffen Veranda's Willems-ploeg, eindigde als achtste.