Timo Roosen eert gehandicapte broer met Nederlandse titel: ‘Deze trui is ook voor Sjors’

Oran­je-invasie op komst in Boedapest: supporters­club regelt extra vlucht

11:00 Het belooft een waar Oranje-voetbalfeest te worden tijdens de achtste finale in Boedapest volgende week zondag. De supporters worden massaal welkom geheten in Hongarije, waar overigens Nederlandse toeristen dan weer niet welkom zijn. De supportersclub van Oranje heeft inmiddels een extra vlucht geregeld om zoveel mogelijk fans in de stad te krijgen.