Timo Roosen stoot Mathieu van der Poel van troon na spectaculair NK

Timo Roosen heeft op het parcours rond de VAM-berg de Nederlandse titel op de weg veroverd. De nummer drie van het vorige NK reed weg in de slotronde en werd niet meer achterhaald. De grote favoriet Mathieu van der Poel had de koers toen al lang verlaten.

Van der Poel liet vooraf al weten dat het voor hem een moeilijke koers zou worden en hij kreeg gelijk. De titelverdediger koos zelf meermaals de aanval, maar zag toch een groep van 17 renners wegrijden. In die groep zijn ploeggenoot Riesebeek. Van der Poel zelf was omringd door Jumbo-Visma-renners die niet mee wilde werken. Op 50 kilometer van de finish had de winnaar van twee ritten in de Ronde van Zwitserland genoeg gezien en hij stapte af.

Voorin leek Jumbo, met elf man gestart, een overmacht te creëren, maar Van der Poels ploeggenoot Oscar Riesebeek wist dat te voorkomen. Hij sprong weg uit de kopgroep en kreeg uiteindelijk zes mannen mee. Groenewegen en Kooij namens Jumbo, de broers Van Poppel van Intermarché–Wanty–Gobert, Martijn Tusveld van DSM en Sjoerd Bax (Metec-Solarwatt p/b Mantel).

Volledig scherm Mathieu van der Poel is omringd door Jumbo-Visma-renners. © photo: Cor Vos

De samenstelling van de achtervolgende groep wisselde voortdurend en het leek er meermaals op dat de kopgroep was gevolgen. Onder aanvoering van onder meer Sam Oomen werd het verschil echter teruggebracht tot 20 seconden. Mede dankzij hulp van de geloste Groenewegen vonden uiteindelijk Jumbo's Roosen en Mike Teunissen de aansluiting en wist eerstgenoemde in de slotfase weg te rijden. De nummer drie van het NK van vorig jaar, achter Van der Poel en Nils Eekhoff, werd niet meer achterhaald. Bax verraste achter hem met een tweede plaats, voor Riesebeek.

Volledig scherm Winnaar Timo Roosen krijgt de felicitaties van zijn vriendin Lobke Blom. © ANP

,,Ik win gewoon, dat is al bizar genoeg", zei Roosen direct na de finish bij de NOS. ,,In de slotronde viel het wat stil, Mike Teunissen maakt ruimte voor me en ik spring weg. Ik kan het niet bevatten. Ik word gewoon Nederlands kampioen. Dat zag ik niet aankomen.”

Roosen (28) maakt doorgaans deel uit van de sprinttrein van zijn ploeg en staat in het voorjaar kopman Wout van Aert bij in diens jacht op succes.

Belgisch kampioenschap

Wout van Aert heeft voor de eerste keer de Belgische titel op de weg veroverd. De 26-jarige coureur van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma versloeg na een rit over 221,3 kilometer, met start en aankomst in Waregem, in de sprint zijn medevluchters Edward Theuns en Remco Evenepoel.