Timo traint met ziel en zaligheid eigen medespelers

Het goud

Als vrijgezel zonder kinderen is de betrokken Timo wekelijks in de weer met 'het goud' van tientallen ouders. Met heel z'n ziel en zaligheid is hij trainer, leider en vertrouwenspersoon van een zestiental pubers uit Creil en Bant. 'Ruim drie jaar geleden zijn we gestart met deze samenwerking en het bevalt uitstekend. Samen met Kees Maes uit Creil doe ik Creil/Bant JO15. Een prachtig team met supergemotiveerde jongens die een hecht geheel vormen, zonder dat je merkt dat ze uit twee verschillende dorpen komen.'

Praktijk

,,Ik heb de trainingen van die gasten erbij gedaan en dat was ontzettend gaaf ook al omdat het voor een groot deel mijn vorige groep was.'' Het tekent deze clubheld die het begrip jeugdleider van een mooie sociale sticker voorziet. ,,Ik kan me oprecht zorgen maken als iemand geblesseerd is of niet lekker in z'n vel zit. Ik ga zelfs op huisbezoek als het nodig is. Verder ben ik geen leider die puur voor die platte wagen gaat. Ik ken ze de clubs die alleen maar glimmen als ze met die beker staan. Ik ben nog nooit kampioen geweest. Liever geef ik mijn spelers meer weerstand zodat ze beter worden.''