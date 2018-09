Titel nog verder weg voor Vettel: 'Lewis had niet verwacht tien punten uit te lopen'

Vettel leek nog heel even de aanval op Hamilton te kunnen openen, maar een foutieve pitstop zorgde er andermaal voor dat een tactische keuze Ferrari dwars zat. In dit geval kon Max Verstappen profiteren en de tweede plek van Vettel overnemen. ,,Ik zal het team altijd verdedigen. De beslissingen die we namen, om agressief voor de dag te komen, waren om de race te winnen. Als het lukt is het fantastisch. We hadden dit weekend een goede wagen, maar gisteren (tijdens de kwalificatie) hebben we er niet alles uitgehaald."



,,Lewis zei nog dat hij niet had verwacht dat hij tien punten zou uitlopen, en wij hadden niet verwacht dat we er tien zouden verliezen", vertelt Vettel na afloop van de race.