Titeldroom Vettel loopt grote schade op na drama in Japan

'We hebben het niet vanavond verloren'

0:51 De nipte overwinning op Wit-Rusland (1-3) voelde in Borisov als verlies voor de spelers van Oranje. Ze weten dat het WK nagenoeg onhaalbaar is geworden, omdat concurrent Zweden eerder op de avond een monsterscore neerzette tegen Luxemburg (8-0). ,,Dit is een zware teleurstelling voor iedereen'', zei Ryan Babel. ,,Ik denk alleen niet dat we het vanavond verloren hebben, maar al eerder.''