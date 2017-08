Titelhouder Kerber verslikt zich in eerste ronde in Japanse Osaka

De als derde geplaatste Kerber verloor met duidelijke cijfers in de eerste ronde van de US Open van jaar Japanse opponent: Naomi Osaka. Osaka is als 49ste geplaatst, maar profiteerde optimaal van het foutenfestival bij de Duitse. Het is pas de tweede keer in het vrouwentoernooi van de US Open dat de titelverdedigster na de eerste ronde naar huis gaat.