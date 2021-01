Titelhouder terug naar Rotterdam: wint Monfils als eerste drie keer op rij?

Schouten voert Nederlands podium aan na baanrecord op 3000 meter

24 januari Irene Schouten is dit seizoen op de langebaan in de vorm van haar leven. De 28-jarige kopvrouw van Team Zaanlander veroverde in Thialf haar eerste gouden medaille in het wereldbekercircuit op een reguliere afstand. Ze schreef met een fraai baanrecord van 3.57,15 minuten de 3000 meter op haar naam. Dat was tevens voor haar een persoonlijk record.