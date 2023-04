Titelverdediger Carlos Alcaraz na moeizame start naar derde ronde in Madrid

Alcaraz verloor de eerste set en kwam ook in de tweede set even in de problemen tegen de Finse nummer 37 van de wereld, maar de Spaanse nummer twee van de wereld herpakte zich op tijd voor eigen publiek in Madrid.



De 19-jarige Alcaraz neemt het in de derde ronde op tegen Grigor Dimitrov, de Bulgaar die Grégoire Barrère versloeg: 7-6 (6), 7-6 (2). De als derde geplaatste Casper Ruud werd al in de tweede ronde uitgeschakeld. De Noor liet zich verrassen door de Italiaan Matteo Arnaldi 6-3, 6-4.