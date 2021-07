Titelverdediger Van den Bergh opnieuw naar finale World Matchplay

Ratajski schoot uit de startblokken in het Engelse Blackpool en ging de eerste pauze in met een 4-1 voorsprong. De Pool liep ook uit tot 6-2 en leek op weg naar een stunt, maar na de eerste missers van Ratajski profiteerde Van den Bergh via dubbel 18. Het bleek het begin van een comeback .

Van den Bergh, nummer acht van de wereldranglijst, won ook de tiende leg en ging zo met een achterstand van 6-4 voor een tweede keer pauzeren. Daarna ging het echt lopen bij de Belg, terwijl Ratajski, nummer 13 van de wereld, steeds meer missers produceerde. Van den Bergh liep uit naar 9-6 en gaf die voorsprong niet meer uit handen. Via dubbel 5 haalde hij met 17-9 de overwinning én een nieuwe finaleplaats op de World Matchplay binnen.



In de eindstrijd wacht mogelijk Michael van Gerwen. De Nederlander, in 2015 en 2016 winnaar van de World Matchplay, speelt later vanavond in de halve finales tegen Peter Wright.