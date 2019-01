Titelverdediger Wozniacki eenvoudig verder in Melbourne

Bevin verrast topsprin­ters in ontsierde massa­sprint

7:49 De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin heeft de tweede etappe van de Australische rittenkoers Tour Down Under op zijn naam gezet. De renner van CCC won de rit over 122 kilometer van Norwood naar Angaston in de massasprint en troefde de grote kanonnen af.