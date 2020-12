Titelverdediger Wright uitgeschakeld na thriller tegen Clemens

Video Tienvoudig winnaar Kramer mist EK allround: 'Zuur en niet leuk, maar het is niet anders’

17:07 Sven Kramer kan half januari zijn titel bij de EK allround in Heerenveen niet verdedigen. De tienvoudige kampioen slaagde er in Thialf niet in om zich te kwalificeren. De 34-jarige Fries kwam op de 1500 meter niet verder dan de zeventiende tijd (1.47,79). Dat was niet genoeg om in het gecombineerde klassement van de 1500 en 5000 meter een van de twee beschikbare startbewijzen af te dwingen. Kramer eindigde zaterdag nog als tweede op de 5000 meter.