Titelverdediger Zverev uitgeschakeld in München

LIVEBLOG LIVE | GA Eagles op jacht naar clubrecord en beste eerste divisiesei­zoen ooit

18:30 Go Ahead Eagles sluit vanavond de reguliere competitie in de Keuken Kampioen Divisie af met een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch (aftrap 20.00 uur). Een overwinning brengt de ploeg van trainer John Stegeman definitief op de derde plaats, het beste seizoen ooit in de eerste divisie. Het zou meteen clubrecord betekenen: niet eerder won Go Ahead twintig wedstrijden in één seizoen.