Titelverdedigers keren terug op Zesdaagse in Ahoy

El Ahmadi: Overwintering gaat nu wel heel moeilijk worden

0:14 Aanvoerder Karim El Ahmadi van Feyenoord hield een tweeslachtig gevoel over aan de derde groepswedstrijd in de Champions League, tegen Sjachtar Donetsk. ,,We hebben alles erin gestopt. Qua resultaat had er veel meer in gezeten'', zei de Marokkaanse middenvelder. ,,We kunnen terugkijken op een best goede wedstrijd, maar de realiteit is dat we wel weer met lege handen staan."