Titelverdedigster Annemiek van Vleuten grijpt roze trui én jubileumzege in eerste bergrit Giro Donne

Van Vleuten (40), die na dit jaar stopt als profwielrenster, soleerde naar de overwinning. De rit ging over 102 kilometer van Bagno a Ripoli naar Marradi. In de finale lag de Passo della Colla en op deze beklimming ontstonden flinke verschillen.

Op de enige hindernis van de dag, 9,9 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8 procent, reageerde Van Vleuten op een aanval van het Italiaanse duo Elisa Longo Borghini en Gaia Realini van Lidl-Trek. De Nederlandse ging vervolgens solo verder en niemand kon haar volgen. Van Vleuten won met een voorsprong van 45 seconden op de eerste achtervolgende groep.



In het algemeen klassement heeft Van Vleuten een marge van 49 tellen op naaste belager Ludwig. De 34ste Ronde van Italië voor vrouwen duurt tot en met volgende week zaterdag. Van de laatste twaalf edities ging de eindzege liefst tien keer naar een Nederlandse wielrenster. Van Vleuten won de roze trui in 2018, 2019 en vorig jaar. Anna van der Breggen was vier keer de beste (2015, 2017, 2020, 2021) en Marianne Vos was in 2011, 2012 en 2014 de winnares.