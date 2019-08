Titelverdedigster Bertens in Cincinnati direct onderuit tegen Venus Williams

Tegen Serena's zus Venus was Bertens net als de voorbije weken, waaronder in Toronto, erg wisselvallig. In de eerste set kwam ze maar niet in haar ritme en vooral op de belangrijke punten gaf ze niet thuis. In de tweede set leek Bertens al snel orde op zaken te stellen - ze liep uit naar 4-0 - maar moest toch nog even doorbijten om die ook écht binnen te slepen (6-3).



De derde set moest bij 40-40 in de eerste game - en de service van Venus Williams - worden stilgelegd doordat een bezoeker onwel was geworden in de Amerikaanse warmte. Bertens baalde er zichtbaar van en verloor na een oponthoud van vijf minuten de game, leverde haar service in en stond in no-time met 3-0 achter na twee love-games op rij. Ondanks een donderspeech van Sluiter kwam de Wateringse die klap niet meer te boven. Ze verloor de set in een tiebreak die exemplarisch was voor haar wedstrijd vandaag in Ohio. Bertens was in de derde set nog teruggekomen van een 5-2-achterstand.