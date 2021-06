Titelverdedigster Halep mist Wimbledon: ‘Helaas werkt mijn lichaam niet mee’

Wielerta­len­ten én Nederlands kampioenen vergeten hun Apeldoorn­se opleider Han ten Hove niet: ‘We hebben samen gehuild en gelachen’

24 juni Dat was wel even een momentje, geeft Han ten Hove toe. De Apeldoornse wielrentrainer had ineens twee Nederlands kampioenen in zijn tuin staan toen Mick en Tim van Dijke (21) hun rood-wit-blauwe kampioenstruien en medailles kwamen laten zien. ,,Ik ben supertrots op die gasten.”