Titelverdedigster Muguruza eenvoudig door naar tweede ronde

De 24-jarige Muguruza won vorig jaar op Wimbledon haar tweede Grand Slam door Venus Williams in de finale te verslaan, een jaar nadat ze al zegevierde op Roland Garros. Dit jaar wist Muguruza tot dusverre slechts het toernooi in het Mexicaanse Monterrey op haar naam te schrijven.

Broady, de nummer 138 van de wereld, had in de eerste set weinig in te brengen. In de tweede set bleef de 28-jarige Britse goed bij en sloeg ze op 5-4 een matchpoint weg. Op 6-5 brak Muguruza haar alsnog en pakte meteen de zege.