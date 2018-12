Todt bekeek GP Brazilië bij Schumacher

‘’Ik ben altijd terughoudend als ik het hier over heb, maar het is waar: ik heb de GP van Brazilië in Zwitserland bij Michael bekeken’', aldus Todt, een goede vriend van de familie Schumacher. Todt, zelf in het verleden actief in het rallyrijden, vierde als teambaas van Ferrari grote successen in de Formule 1. Hij haalde Schumacher in de jaren negentig naar de Italiaanse renstal en die samenwerking leidde tot vijf wereldtitels.