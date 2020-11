Toekomst NTT Pro Cycling verzekerd na nieuwe hoofdsponsor, ploeg krijgt andere naam

NTT verkeerde in financiële problemen en het was lange tijd onduidelijk of de ploeg volgend seizoen nog zou bestaan. Vorige week meldde de ploegleiding dat de komende periode in het teken van ‘het vechten voor het voortbestaan van de ploeg’ zou staan. Daarin is Ryder dus geslaagd. ,,Ik ben echt blij dat ik de steun heb gekregen van een aantal ongelooflijke mensen en partners, waaronder ASSOS", aldus de 48-jarige Ryder over de nieuwe geldschieter die is gespecialiseerd in wielerkleding.