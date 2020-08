Toekomst Sagan bij BORA onzeker na komst Politt

GA Eagles betreurt onnodige lege plekken in stadion tegen Telstar

3 augustus Het was onmiskenbaar dat een groot aantal fans van Go Ahead Eagles zondagmiddag hun toegewezen plek in stadion de Adelaarshorst links liet liggen. Met en zonder afmelding werd de wedstrijd tegen Telstar (0-0) ‘vergeten’. Tot teleurstelling van de Deventer profclub.