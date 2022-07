Toekomstige ploegmaat verrast Van Baarle: ‘Snap niet wat Van Aert aan het doen was’

Het was een loodzware dag vandaag in de Tour de France en dus moest ook Dylan van Baarle diep gaan vandaag. De Nederlander van Ineos-Grenadiers zag zijn kopmannen niet in de problemen komen en was dus tevreden, ondanks de tik die Pogacar uitdeelde: „Het ziet er goed uit voor Pogacar, maar een ongeluk zit in een klein hoekje”

Van Baarle moest even bijkomen van het moordende tempo van vandaag: „Het ging heel snel. Het was een supersnelle start een en supersnelle finale. Volgens mij reden we boven de 49 kilometer per uur gemiddeld, dus dat ging snel ja.’

„Ik heb me wel eens beter gevoeld. Dat is normaal na zo’n etappe. Ik had na een half uur de hoop dat iedereen dat wel ging voelen, maar ze bleven maar gaan”, aldus Van Baarle.

Van Baarle voelde zich dus niet meer okselfris, maar was vooral blij met hoe de ploeg het gedaan heeft vandaag: „Van wat ik heb begrepen, hebben we vier man in de top 10. Dat zegt dat we er goed bij zitten en dat de jongens er goed voorstaan.

Onbegrip over vluchtpoging Van Aert

Van Baarle zag Van Aert lang in de vlucht zitten, maar veel begrip voor zijn toekomstig ploeggenoot kon de Voorburger niet opbrengen: „Ik snapte niet helemaal wat Van Aert aan het doen was. Ik snapte wel dat hij in de ontsnapping wilde zitten, zodat ze niet op kop hoefden te rijden. Maar om dan met drie man te gaan, was misschien een beetje overmoedig. Als je met drie man en 120 kilometer te gaan op kop rijdt, dat is natuurlijk zelfmoord. Maar hij heeft het lang volgehouden.”

Van Baarle wil van opgeven nog niets weten, nu Pogacar wederom veruit de sterkste lijkt: „Morgen gaat de eerste test zijn bergop. Dan zullen we kijken hoe we ervoor staan. Ik denk dat de jongens er lekker inzitten, dus we kunnen ook met vertrouwen naar morgen gaan. Ik zit er ook lekker in. Gisteren had ik een goede dag. Ik reed alleen mijn ketting eraf. Dat is balen, maar ik ben blij dat de jongens vooraan zaten en niet superveel tijd op Pogacar verloren hebben. Het is etappe zes, dus er zijn nog een hele hoop etappes te gaan. Het ziet er goed uit voor Pogacar, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. ”

