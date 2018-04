‘Toen die agent Michaels fiets wilde, brak ik’

Fraser zit bij Vitesse in de wachtkamer

9 april Henk Fraser zit in de wachtkamer bij Vitesse. Het crisisberaad bij de Arnhemse club, gevolg van de zwakke prestaties van de voorbije weken, duurt nog voort. Daarmee is er vandaag nog altijd geen duidelijkheid over de trainerspost bij de eredivisionist. ,,Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren”, stelt de coach.