Toen een bloedende en huilende Johnny Hoogerland de bolletjestrui kreeg

In het najaar van 2009 was Johnny Hoogerland een coureur van wereldklasse. De Zeeuw legde een dijk van een Vuelta op het asfalt door bijna elke dag met zijn neus vooraan te rijden. Dat resulteerde in een fraaie twaalfde plek in de eindrangschikking. Deze bloedvorm werd doorgetrokken naar het WK (veertiende), Parijs-Tours (dertiende) en de Ronde van Lombardije (vijfde). Hoogerland was pas 26, een succesvol wielerleven grijnsde hem toe.

Zijn debuut in de Tour volgde in 2011. Opnieuw toonde Hoogerland zich een renner met een dubbelloops jachtgeweer op de rug. Hij schoot met hagel en was dus in menig kopgroep te vinden. Of hij in de negende etappe raak had geschoten, zullen we nooit weten. Een roekeloze televisieauto botste tegen vluchtmakker Juan-Antonio Flecha, die op zijn beurt Hoogerland in het prikkeldraad katapulteerde. De gehavende Vacansoleil-renner krabbelde op, finishte op grote achterstand, huilde toen hij de bolletjestrui kreeg uitgereikt en moest in het ziekenhuis 33 hechtingen halen.

Nee, zo goed als in het najaar van 2009 zou Hoogerland nooit meer worden. Het prikkeldraadincident vormde daarentegen niet het keerpunt. Hoogerland wijst daarvoor naar een trainingsongeluk uit 2013, toen hij in Spanje geschept werd door - inderdaad - een auto. Vier dagen lag hij op de intensive care, want van binnen was zo’n beetje alles gescheurd, gebroken of gekneusd. De Zeeuw worstelde zich erbovenop, boekte nog één grote zege door nationaal kampioen te worden en nam in 2016 afscheid van zijn sport.